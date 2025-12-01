Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ter Stegen sa po zranení vrátil do tímového tréningu FC Barcelona

Brankár Barcelony Marc-Andre ter Stegen. Foto: TASR/AP

Na klubovej adrese aj v reprezentácii čelí neistej budúcnosti, keďže jednotkou Kataláncov sa stal od novej sezóny Joan Garcia.

Autor TASR
Barcelona 1. decembra (TASR) - Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen sa v pondelok po zranení vrátil do tímového tréningu FC Barcelona. Na klubovej adrese aj v reprezentácii čelí neistej budúcnosti, keďže jednotkou Kataláncov sa stal od novej sezóny Joan Garcia.

Ten posilnil Barcelonu v lete, keď prišiel z tímu mestského rivala z Espanyolu a s jeho výkonmi panuje spokojnosť. „Joan má veľký potenciál a skvelé kvality v bráne, ale aj v práci s nohami. Dodáva nám veľa sebavedomia,“ povedal tréner „blaugranas“ Hansi Flick, ktorého krajan ter Stegen by mal opustiť klub po 11 rokoch. V lete podstúpil nemecký brankár operáciu chrbta.

Odchod a zisk pozície tímovej jednotky v inom klube má byť aj v záujme ter Stegena, ktorý má platnú zmluvu do roku 2028. Tréner nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmann vyhlásil, že brankára Barcelony vezme na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku iba v prípade, že bude hrať pravidelne. Informovala agentúra DPA.
