Ter Stegen sa podrobí operácii stehenného svalu
Nad účasťou nemeckého futbalového brankára Marca-Andreho tera Stegena na MS 2026 visí otáznik.
Autor TASR
Girona 4. februára (TASR) - Nad účasťou nemeckého futbalového brankára Marca-Andreho tera Stegena na MS 2026 visí otáznik. Tridsaťtriročný reprezentant sa totiž musí podrobiť operácii stehenného svalu. Oznámili to predstavitelia španielskeho klubu Girona FC.
„Veľmi sme sa tešili na Marcov návrat do reprezentácie, žiaľ, opäť sa zranil a čaká ho chirurgický zákrok. Želáme mu, aby sa čím skôr uzdravil, sme s ním," citovala agentúra DPA slová trénera nemeckého národného tímu Juliana Nagelsmanna. Ter Stegen utrpel zranenie minulú sobotu v dueli La Ligy na ihrisku Realu Ovieda a môže pauzovať až dva mesiace.
Do Girony zamieril na hosťovanie z FC Barcelona po tom, čo stratil post tímovej jednotky. Po operácii chrbta vynechal stretnutia od júla do decembra minulého roka a jeho cieľom bolo získať v novom pôsobisku minutáž, ktorá by mu zabezpečila miesto v reprezentácii Nemecka na MS v USA, Mexiku a Kanade. Nagelsmann sa vyjadril, že ter Stegena vezme na šampionát iba v prípade, že bude pravidelne chytať.
