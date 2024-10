Ter Stegen verí, že sa do zostavy Barcelony vráti ešte v tomto roku

Barcelona 24. októbra (TASR) - Brankár Marc-Andre ter Stegen verí, že by sa do zostavy futbalistov FC Barcelona mohol po vážnom zranení kolena vrátiť ešte v tomto roku. Povedal to pre strímovaciu službu DAZN pred stredajším duelom jeho tímu v Lige majstrov proti Bayernu Mníchov (4:1).



"Možno sa mi to podarí ešte tento rok. A ak nie, tak sa vrátim ten budúci. Je pre mňa dôležité, aby som mal dobrú hlavne počiatočnú fázu rehabilitácie. Ako by mohli fyzioterapeuti potvrdiť, môžete vtedy urobiť oveľa viac zlého ako správneho," uviedol Ter Stegen, ktorý sa zranil v septembri a absolvoval operáciu. V Barcelone teraz počas jeho absencie pôsobí dvojica Iňaki Peňa a Wojciech Szczesny.