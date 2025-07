Ter Stegena čaká operácia chrbta, mimo hry bude tri mesiace

Barcelona 24. júla (TASR) - Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen absolvuje operáciu chrbta. Hráč FC Barcelona nebude môcť nastúpiť na zápas minimálne tri mesiace.



Katalánsky veľkoklub s 33-ročným nemeckým reprezentantom už nepočíta a najradšej by ho predal. Jednotkou by v budúcej sezóne mal byť Joan Garcia, ktorý prišiel z Espanyolu Barcelona, náhradníka by mal robiť veterán Wojciech Szczesny. „Po intenzívnej diskusii s lekárskym tímom FC Barcelona sme rozhodli, že najrýchlejšou a najbezpečnejšou cestou k môjmu úplnému uzdraveniu je operácia. Toto je pre mňa zložité obdobie. Fyzicky sa cítim dobre, no pociťujem bolesť. Bolí to, že nedokážem pomôcť tímu, no budem späť,“ uviedol podľa AFP Ter Stegen, ktorý je v Barcelone od roku 2014.