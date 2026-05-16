Teräväinen sa zranil v zápase s Nemeckom, turnaj sa pre neho skončil
Zürich 16. mája (TASR) - Fínska hokejová reprezentácia prišla na MS vo Švajčiarsku o jednu z ofenzívnych opôr. Hneď po prvom zápase opúšťa dejisko šampionátu útočník Teuvo Teräväinen, ktorý sa zranil v piatkovom otváracom dueli A-skupiny s Nemeckom (3:1).
Správu o zranení Teräväinena priniesli v sobotu fínske médiá. Útočník Chicaga Blackhawks a bronzový medailista zo ZOH v Miláne, ktorý prispel k víťazstvu nad Nemeckom dvoma asistenciami, na šampionáte dohral a na súpiske ho nahradí Eemil Erholtz z Kärpätu Oulu. Ten by si mal zapísať štart na svojom druhom svetovom šampionáte.
„Je to skutočne nešťastná situácia. V mene celého tímu želám Teuvovi rýchle zotavenie a veľa šťastia,“ citoval web leijonat.fi generálneho manažéra fínskej reprezentácie Jereho Lehtinena.
Každý tím môže nahradiť na súpiske hráča, ktorý pre zranenie predčasne skončil na MS. „Suomi“ majú vďaka tomuto pravidlu stále tri voľné miesta na svojej súpiske.
