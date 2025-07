Termín návratu Barcelony na Camp Nou opäť odložili

Barcelona 18. júla (TASR) – Futbalový klub FC Barcelona v piatok oznámil, že odkladá návrat na svoj štadión Camp Nou, ktorý bol pôvodne naplánovaný na august. Dôvodom sú problémy so získaním povolenia na čiastočné otvorenie štadióna, ktorý prechádza rozsiahlymi stavebnými úpravami.



Katalánsky klub plánoval 10. augusta odohrať prípravný zápas, ktorý mal byť prvým stretnutím na štadióne po dvoch rokoch rekonštrukčných prác. „Barcelona oznamuje, že prvý zápas na štadióne Spotify Camp Nou bol zrušený,“ uviedol klub vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP. „Vzhľadom na rozsah vykonaných prác nebolo možné splniť všetky požiadavky predpisov týkajúcich sa udelenia licencie, a to aj napriek ochote klubu otvárať štadión postupne po častiach,“ dodala Barcelona.



Prvým súťažným zápasom na zrekonštruovanom Camp Nou by tak mohlo byť ligové stretnutie proti Valencii, ktoré je naplánované na 13. alebo 14. septembra. Prvé tri kolá La Ligy odohrá Barcelona na ihriskách súperov. Klub však zatiaľ nezaručil, či bude schopný štadión na tento termín skutočne otvoriť. Plánovaný prípravný zápas, ktorý mal byť proti talianskemu klubu Como, sa namiesto toho odohrá v tréningovom centre.



Barcelona počas rekonštrukcie v uplynulých dvoch sezónach hrávala na olympijskom štadióne. Pôvodný návrat na Camp Nou bol naplánovaný na november 2024 pri príležitosti 125. výročia založenia klubu, no otvorenie štadióna už viackrát odložili. Počas prechodného obdobia bude mať štadión kapacitu približne 60.000 miest, pričom finálna kapacita po dokončení prác v lete 2026 má dosiahnuť 105.000 miest. Celková cena prestavby Camp Nou sa odhaduje na 1,5 miliardy eur.