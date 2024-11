Terrier si zlomil predlaktie, Leverkusenu bude chýbať niekoľko týždňov

Düsseldorf 24. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Martin Terrier bude chýbať Bayeru Leverkusen niekoľko týždňov. Dvadsaťsedemročný krídelník utrpel zlomeninu predlaktia v sobotnom ligovom zápase proti Heidenheimu.



"Operácia nie je potrebná. Martin by sa mal vrátiť približne na prelome rokov," citovala zo stručného vyhlásenia klubu agentúra DPA. Tesne pred zápasom Leverkusen oznámil, že Jonas Hofmann bude pre natiahnutý sval v ľavom stehne mimo hry do konca roka. Obhajca bundesligového titulu má na listine zranených už Victora Bonifaca, Amineho Adlia, Nordiho Mukiela a Jeanuela Belociana.



Jeremie Frimpong tiež utrpel zranenie proti Heidenheimu, ale podľa vyjadrenia klubu by mal byť fit už na utorkový zápas Ligy majstrov proti Red Bullu Salzburg.