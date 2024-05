Terzič po postupe v LM: O finále sme hovorili už pred Eindhovenom

Paríž 8. mája (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund sa predstavia tretíkrát v histórii vo finále Ligy majstrov. Zverenci Edina Terziča sa doň prebojovali cez Paríž St. Germain, ktorý zdolali v oboch dueloch zhodne 1:0. Vestfálsky klub išiel do semifinálového súboja ako papierový outsider, no jeho tréner po odvete prezradil, že v kabíne panovala už pred prvým duelom sebavedomá nálada. Slovenský stopér Milan Škriniar sledoval odvetný duel iba z lavičky náhradníkov PSG.



"Viera, že sa dostaneme do finále, tu bola už na začiatku. Prvýkrát sme o tom hovorili dokonca už pred úvodným osemfinále v Eindhovene. Tváre hráčov boli vtedy trochu zmätené, keď som povedal, že cesta do Londýna je krátka," uviedol Terzič, ktorý narážal na to, že finále najprestížnejšej klubovej súťaže na svete sa odohrá 1. júna v londýnskom Wembley.



Borussia sa prebojovala do súboja o titul len tretíkrát vo svojej histórii. V premiére v roku 1997 súťaž vyhrala, v roku 2013 skončila tesne pod vrcholom na štíte Bayernu Mníchov. S ním sa môže stretnúť aj tentokrát, Bavori hrali odvetu druhého semifinále v stredu večer na pôde Realu Madrid. Pred týždňom sa v Nemecku zrodila remíza 2:2.



Pre PSG a Dortmund to bola v tomto ročníku už štvrtá konfrontácia, keďže sa stretli už v základnej skupine. Paríž zvíťazil v úvodnom domácom zápase 2:0 a v záverečnom kole uhral na ihrisku súpera remízu 1:1, ktorá ho posunula do vyraďovačky. Borussia vyhrala ťažkú skupinu, v ktorej bol aj sedemnásobný víťaz Ligy majstrov AC Miláno a saudským kapitálom dotovaný Newcastle United s Martinom Dúbravkom. Následne prešla cez PSV (1:1, 2:0) a po vydarenej domácej odvete aj cez Atletico Madrid (1:2, 4:2). V úvodnom semifinále v Dortmunde rozhodol v 36. minúte útočník Niclas Füllkrug, v utorok to bol v 50. minúte stopér Mats Hummels, ktorý skóroval nekrytý hlavou po rohu Juliana Brandta.



"Každým zápasom sme rástli. Zdolali sme AC Miláno, ktoré bolo v semifinále minulý rok. A keď vyradíte semifinalistu, potom si poviete, že by sa to mohol podariť aj vám. Chceli sme byť tím, ktorý nemusia mať ľudia nevyhnutne na očiach, keď sa hovorí o víťazstve. Naša cesta bola neuveriteľná," citovala Terziča agentúra DPA.



Borussia predvádza v prebiehajúcej sezóne rozličné výkony na domácej a medzinárodnej scéne. Kým v Lige majstrov bude bojovať o titul, v domácej súťaži stratila šancu už dávno. V Bundeslige má istotu piateho, pri najlepšom štvrtého miesta a aj istú účasť v skupine budúcoročnej LM, no na už istého majstra Bayer Leverkusen stráca dve kolá pred koncom priepastných 24 bodov. V domácom pohári stratila šancu na titul už v osemfinále po prehre so Stuttgartom.



V Lige majstrov si však už teraz napravila chuť. "Všetky tréningy a posledné dva ligové zápasy budú upriamené na 1. jún. Sú to vlastne prípravné stretnutia na Wembley. Potrebujeme si vyskúšať veľa vecí," zdôraznil Hummels.



Parížania musia ďalej čakať na svoju druhú účasť vo finále a Kylian Mbappe, ktorý by mal po sezóne odísť do Realu Madrid, sa s tímom nerozlúči s najcennejšou trofejou v rukách. Klub dotovaný katarským kapitálom sa prebojoval do finále iba v roku 2020, keď nestačil na Bayern Mníchov (0:1). V utorok nebol až tak ďaleko od víťazstva a prípadného predĺženia. Mal 67% držanie lopty, 31 striel, päť na bránku a až štyrikrát trafil do bránkovej konštrukcie. Svoje šance však nepremenil a v 50. minúte pri rohu Dortmundu neustrážil Hummelsa.



"Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Mali sme 31 striel a v oboch zápasoch sme trafili šesťkrát do žrde, no neskórovali sme. Neuveriteľné... Futbal vie byť niekedy taký krutý," povzdychol si tréner PSG Luis Enrique.



"Samozrejme, že sme sklamaní. Chceli sme sa dostať do finále. V Lige majstrov musíte byť efektívni a oni v tom boli lepší, takže postúpili. Počas sezóny sme však ukázali, že dokážeme ísť ďaleko," citoval The Athletic Mbappeho, ktorý odmietol povedať, či to bol jeho posledný zápas v drese PSG v Lige majstrov.



Milan Škriniar nenastúpil za PSG v prvom semifinálovom zápase a ani v odvete. Dvadsaťdeväťročný obranca, ktorý prišiel do Parku Princov vlani v júli, si nezahral ani vo štvrťfinále, z osemfinále ho vyradilo zranenie ľavého členka. Kapitán slovenskej reprezentácie si ho privodil 3. januára v zápase o francúzsky Superpohár proti FC Toulouse (2:0) a musel absolvovať operáciu. Po návrate zasiahol do piatich ligových duelov, no v základe sa objavil len dvakrát, pričom iba raz dohral do konca. V semifinále pohára odohral len záverečných 15 minút.



V odvete semifinále proti Dortmundu nastúpili v strede obrany tradične kapitán Marquinhos a jeho krajan, dvadsaťročný mladík Lucas Beraldo. Práve on v rozhodujúcej chvíli neustrážil jediného strelca duelu Hummelsa.