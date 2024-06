Terzič rezignoval na post trénera Dortmundu

Dortmund 13. júna (TASR) - Nemecký futbalový tréner Edin Terzič oznámil koniec svojho pôsobenia v Borussii Dortmunde. K tomuto kroku pristúpil necelé dva týždne po prehre vo finále Ligy majstrov s Realom Madrid (0:2). Klub o tom informoval vo svojom vyhlásení.



Štyridsaťjedenročný Terzič pôsobil na lavičke mužstva od 13. decembra 2020. Najprv bol dočasným trénerom tímu, ktorý doviedol do kvalifikácie Ligy majstrov a v roku 2021 s ním získal Nemecký pohár. Potom ho nahradil Marco Rose, no 20. mája 2022 sa opäť stal koučom Borussii. V sezóne 2022/23 skončil Dortmund pod jeho vedením na druhom mieste v Bundeslige, keď mal rovnaký počet bodov ako majstrovský Bayern Mníchov. V uplynulom ročníku sa dostal s klubom do finále najprestížnejšej európskej súťaži.



"Po zápase vo Wembley som požiadal o stretnutie s vedením klubu, vrcholového manažmentu, pretože po desiatich rokoch v BVB - vrátane piatich rokov v trénerskom štábe a dva a pol roka vo funkcii hlavného trénera - cítim, že nová éra klubu by sa mala začať s novým človekom na lavičke. Aj keď ma to veľmi mrzí, chce oznámiť, že som sa rozhodol odísť," uviedol Terzič. "Borussia Dortmund a tréner Edin Terzič idú každý svojou cestou. Štyridsaťjedenročný tréner požiadal BVB o okamžité ukončenie zmluvy. Borussia Dortmund po spoločnej diskusii so žiadosťou súhlasila," uviedol klub vo vyhlásení.