Tesná prehra v pohári FIBA: Levice prehrali doma s Kyjevom 76:77

Európsky pohár FIBA – J-skupina:



Patrioti Levice – BC Budiveľnik Kyjev 76:77 (36:40)



zostava a body – Levice: Lapornik 24, Bachan 14, van Oostrum 6, McCallum 5, Bojanovský 0 (Padgett 14, Kovac 6, Kotásek 4, Abrhám 3, Krajčovič 0)

Najviac bodov – Kyjev: Berhanemeskel 26, Grant 19, Goodwin 18. TH: 26/21 – 18/14, Fauly: 20 - 22, Trojky: 9 - 7, Štvrtiny: 20:25, 16:15, 22:21, 18:16, Rozhodovali: Simeonidis, Kardaris (obaja Gréc.), Männiste (Est.), 1550 divákov.

Levice 11. januára (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice neuspeli ani vo svojom treťom zápase J-skupiny Európskeho pohára FIBA, doma prehrali s ukrajinským BC Budiveľnik Kyjev 76:77. V tabuľke tak zostáva slovenský zástupca na poslednom miesta s bilanciou troch prehier a vidina postupu sa mu výrazne vzdialila. Domácu sériu zápasov zakončí v stredu 25. januára o 19.00 h duelom proti fínskemu Karhu Kauhajoki.Levičania otvorili zápas s veľkou energiou na oboch stranách palubovky, hneď v úvode sa ujali vedenia 5:0. Celkovo to domácim v prvej štvrtine padalo, najmä z trojkovej vzdialenosti, ale Kyjev nebol príliš vzdialený. Patrioti vnútili súperovi svoju hru, no s poľavením na útočnom doskoku to zobrali do rúk hostia. Nevydarená levická koncovka sa ukázala aj na skóre po prvej štvrtine – 20:25. Manko postupne narástlo na dvojciferné číslo. Nič na tom nemenila ani kolektívna hra Patriotov, ukrajinský tím totiž nekompromisne trestal akékoľvek zaváhanie. Zlepšenie prišlo v závere prvého polčasu, keď k tomu výraznou mierou prispel Kovac. Ani on však nezabránil tomu, aby domáci išli na polčasovú prestávku za nepriaznivého stavu 36:40.Nástup do druhého polčasu nebol v podaní Patriotov ideálny, nedali si pozor na Goodwina a rozdiel bol v priebehu pár momentov opäť dvojciferný. Kyjev sa dostal do potrebnej hernej a streleckej pohody, ale Levičania sa z herného útlmu pozviechali. Krok po kroku sťahovali bodový rozdiel, keď využívali slabšie momenty v hre súpera a jeho nedisciplinovanosť. Domácim opäť pomohla kolektívna hra, ktorou si vybojovali nádej na obrat. Lapornik v závere tretej časti znížil na rozdiel jedného útoku – 58:61. Aj s podporou zaplneného publika mali Levičania šancu na premiérový úspech v J-skupine, čo sa ukázalo na priebehu záverečnej periódy. V nej sa dlho držal rozdiel na jednom útoku, Kyjev vždy mal odpoveď na domáci tlak. Dôležitý okamih prišiel 73 sekúnd pred koncom, Lapornik trojkou dostal Levice po dlhom čase do vedenia – 76:75. Následne sa Berhanemeskel nemýlil z čiary trestných hodov a opäť prihral Kyjevu jednobodové vedenie. Posledný útok mali v rukách domáci, Lapornikovi sa ale nepodarilo premeniť ťažký pokus.Michal Madzin, tréner Levíc: ".“Devon van Oostrum, hráč Levíc: „.“Valerij Plechanov, tréner Kyjeva: „.“Jerai Grant, hráč Kyjeva: „.“