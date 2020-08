Testovali už 32 členov SR 20, pribudol druhý prípad nákazy

Bratislava 4. augusta (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vydal v utorok popoludní aktualizované stanovisko, že má k dispozícii výsledky testov na nový koronavírus od 32 z 33 členov slovenskej reprezentácie do 20 rokov, pričom pozitívne sú stále dva.



O jednom pozitívnom náleze informoval SZĽH už minulý štvrtok po tom, čo mal k dispozícii prvých štrnásť výsledkov, v utorok pribudol ďalší. "Slovenský zväz ľadového hokeja má k dispozícii výsledky testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v tele 32 z 33 členov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Tridsať testov bolo negatívnych, dvaja členovia tímu mali pozitívny výsledok testu na koronavírus, na výsledok posledného člena tímu čakáme a budeme o ňom informovať. Stále platí, že celý tím zostáva v domácej karanténe," uvádza sa v utorňajšom stanovisku zväzu.



Reprezentácia do 20 rokov sa zúčastnila na prípravnom trojzápase proti českej juniorke v Brne (24. - 27. júla). Testy museli Slováci absolvovať po tom, ako u troch členov českej reprezentácie diagnostikovali koronavírus. Nemenovaná trojica mala pozitívne testy po príchode do svojich klubov. Slováci odohrali trojicu prípravných duelov s Českom v Sportcentre Lužánky v Brne v piatok, nedeľu a v pondelok. Zverenci Róberta Petrovického v nich prehrali postupne 2:6, 0:4 a 1:3.