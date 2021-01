Testovanie pred pretekmi v Oberhofe odhalilo štyri pozitívne prípady

Berlín 7. januára (TASR) - Prvé kolo testovania pred piatym podujatím Svetového pohára v biatlone v Oberhofe odhalilo štyri pozitívne prípady koronavírusu. Na pretekoch v nemeckom stredisku štartuje aj slovenská výprava. Zápolenia v Oberhofe sa začnú v piatok šprintmi žien (11.30 h) a mužov (14.15 h).



Generálny sekretár Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) Felix Bitterling nezverejnil mená pozitívnych osôb, no uviedol, že spolupracujú s miestnymi zdravotnými úradmi, ktoré budú rozhodovať o prípadných opatreniach či karanténe. "Po sviatočnej prestávke očakávame zopár pozitívnych prípadov, no s naším systémom na ne môžeme rýchlo reagovať," citovala ho agentúra dpa.



Portál idnes.cz vo štvrtok informoval, že pozitívny test v dejisku podujatia mal český biatlonista, minuloročný juniorský majster Európy Vítězslav Hornig. Ešte pred odchodom do Oberhofu neprešli PCR testami Michal Krčmář a Adam Václavík. Český mužský tím tak čaká na ďalšie pokyny od miestnych úradov a či nebudú musieť ísť do karantény jeho ďalší členovia.



Od začiatku sezóny odhalili v biatlonovej "bubline" v rámci podujatí Svetového pohára dokopy 22 pozitívnych prípadov. Sestry Paulína a Ivona Fialkové museli po pozitívnom teste vo svojom tíme vynechať úvodné dve kolá SP vo fínskom Kontiolahti. Sezónu tak odštartovali až v Hochfilzene.



IBU zaviedla pred novým ročníkom striktné hygienické pravidlá s častým testovaním športovcov i funkcionárov a s cieľom minimalizovať cestovanie usporiadala úvodných šesť kôl len v troch strediskách - Kontiolahti, Hochfilzen, Oberhof.