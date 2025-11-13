< sekcia Šport
Teťák nezískal kartu na DP World Tour 2026,bude hrať HotelPlanner Tour
Teťák v Tarragone úspešne prešiel cutom, ktorý bol po štyroch kolách. Po záverečnom šiestom kole ho však od top dvadsiatky napokon delilo osem úderov. Celkovo mal bilanciu 10 rán pod par (418/-10).
Autor TASR
Tarragona 13. novembra (TASR) - Slovenskému golfistovi Tadeášovi Teťákovi sa nepodarilo vybojovať kartu na budúcoročnú DP World Tour. Na záverečnom kvalifikačnom turnaji Qualifying School Final Stage - Infinitum Golf v španielskej Tarragone obsadil 49. miesto a nezmestil sa tak medzi najlepšiu dvadsiatku hráčov, ktorí získali miestenku na najprestížnejšiu európsku golfovú sériu. Teťák však získal kartu na nižšiu sériu - HotelPlanner Tour 2026 kategórie 13.
Teťák v Tarragone úspešne prešiel cutom, ktorý bol po štyroch kolách. Po záverečnom šiestom kole ho však od top dvadsiatky napokon delilo osem úderov. Celkovo mal bilanciu 10 rán pod par (418/-10). Suverénnym víťazom sa stal Zander Lombard z Juhoafrickej republiky, ktorý zahral 37 úderov pod par (391/-37) a zvíťazil s komfortným náskokom 13 rán.
Na zisk karty na DP World Tour kategórie 18 (a plnej karty na HotelPlanner Tour 2026) bolo potrebné zahrať 18 úderov pod par - karty získalo prvých 20 hráčov. Hráči na 21. - 40. mieste si vybojovali kartu na HotelPlanner Tour 2026 kat. 9 a hráči na 41. - 60. mieste karty na HotelPlanner Tour 2026 kat. 13, informovala webstránka Slovenskej golfovej asociácie (SKGA).
Teťákovi sa tak nepodarilo napodobniť vlaňajší úspech, keď na finálovom kvalifikačnom turnaji získal kartu na DP World Tour 2025. Prvýkrát v histórii tak malo Slovensko golfistu pravidelne nastupujúceho v elitnej „túre“.
Teťák v Tarragone úspešne prešiel cutom, ktorý bol po štyroch kolách. Po záverečnom šiestom kole ho však od top dvadsiatky napokon delilo osem úderov. Celkovo mal bilanciu 10 rán pod par (418/-10). Suverénnym víťazom sa stal Zander Lombard z Juhoafrickej republiky, ktorý zahral 37 úderov pod par (391/-37) a zvíťazil s komfortným náskokom 13 rán.
Na zisk karty na DP World Tour kategórie 18 (a plnej karty na HotelPlanner Tour 2026) bolo potrebné zahrať 18 úderov pod par - karty získalo prvých 20 hráčov. Hráči na 21. - 40. mieste si vybojovali kartu na HotelPlanner Tour 2026 kat. 9 a hráči na 41. - 60. mieste karty na HotelPlanner Tour 2026 kat. 13, informovala webstránka Slovenskej golfovej asociácie (SKGA).
Teťákovi sa tak nepodarilo napodobniť vlaňajší úspech, keď na finálovom kvalifikačnom turnaji získal kartu na DP World Tour 2025. Prvýkrát v histórii tak malo Slovensko golfistu pravidelne nastupujúceho v elitnej „túre“.