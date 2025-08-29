Teťák po piatku na 51. pozícii na World Tour v Crans Montane

< sekcia Šport
Autor TASR
Crans Montana 29. augusta (TASR) - Slovenský golfista Tadeáš Teťák figuruje po piatku na podujatí Omega European Masters v rámci seriálu DP World Tour na priebežnom 51. mieste s bilanciou 2 pod par. V prvom kole vo švajčiarskej Crans Montane sa umiestnil na 70. priečke, v zatiaľ neúplnom druhom kole si polepšil. Na čele je Francúz Adrien Saddier.