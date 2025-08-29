Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. august 2025Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Šport

Teťák po piatku na 51. pozícii na World Tour v Crans Montane

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V prvom kole vo švajčiarskej Crans Montane sa umiestnil na 70. priečke, v zatiaľ neúplnom druhom kole si polepšil. Na čele je Francúz Adrien Saddier.

Autor TASR
Crans Montana 29. augusta (TASR) - Slovenský golfista Tadeáš Teťák figuruje po piatku na podujatí Omega European Masters v rámci seriálu DP World Tour na priebežnom 51. mieste s bilanciou 2 pod par. V prvom kole vo švajčiarskej Crans Montane sa umiestnil na 70. priečke, v zatiaľ neúplnom druhom kole si polepšil. Na čele je Francúz Adrien Saddier.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská