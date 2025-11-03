Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Teťák postúpil na finálový turnaj Q School DP World Tour

Na snímke slovenský golfista Tadeáš Teťák. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Teťák sa od prvého kola držal v Top 5, v záverečnom zahral štyri údery pod par (67/-4) po 6 birdie, 10 paroch a 2 bogey.

Autor TASR
Huelva 3. novembra (TASR) - Slovenský golfista Tadeáš Teťák obsadil tretie miesto na turnaji Q School Second Stage - Isla Canela Links v španielskej Huelve a vybojoval si postup na finálový turnaj Q School. Už o necelý týždeň tak zabojuje o kartu na budúcoročnú DP World Tour.

Teťák sa od prvého kola držal v Top 5, v záverečnom zahral štyri údery pod par (67/-4) po 6 birdie, 10 paroch a 2 bogey. Celkovo zahral 18 rán pod par (266/-18) a spolu s ďalšími dvoma hráčmi skončil na treťom mieste. Za víťazom turnaja Benom Warianom z USA zaostal o dva údery. Finálový turnaj Final Stage - Infinitum Golf v španielskej Tarragone je na programe 7. - 12. novembra.

Ďalší slovenský golfista Lukáš Zušťák sa predstavil na turnaji Q School Second Stage - Desert Springs Resort v španielskej Almerii. Postup sa mu nepodarilo vybojovať, celkové skóre 293/+5 mu stačilo na konečné 65. miesto. Na finálový turnaj postúpilo z každého turnaja 24 hráčov. Informovala o tom Slovenská golfová asociácia.
