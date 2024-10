Teťák získal plnú kartu na Challenge Tour: Chcem hrať ešte lepšie

Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenský profesionálny golfista Tadeáš Teťák splnil svoj cieľ na rok 2024, keď si zaistil plnú kartu na Challenge Tour, druhú najvyššiu európsku golfovú súťaž. Zároveň je to historický úspech Slovenska v tomto športe a Teťák sa stal prvým Slovákom, ktorému sa podarilo získať plnú kartu na tento seriál.



Teťák podával počas celej sezóny kvalitné výkony a odohral dovedna 20 turnajov, na dvoch z nich dokázal triumfovať. "Na Pro Golf Tour som hral stále o prvé pozície a mohol som vyhrať aj viac ako dva turnaje. Som však rád, ako to na konci sezóny dopadlo. Mojimi výkonmi som dokazoval, že tam už nepatrím. Finálový turnaj, na ktorom som si potreboval udržal top 5 pozíciu v celoročnom rebríčku, som mal pod kontrolou a viedol som od prvého kola až do poslednej jamky. Počas celej sezóny som bol na Pro Golf Tour najvyrovnanejší hráč a 6 top five vrátane dvoch víťazstiev z 12 štartov to potvrdzuje. Výborne som hral aj na Challenge Tour, turnaje som mal rozohrané na lepšie konečné umiestnenia, aké som dosiahol. Niekedy chýbalo trochu šťastia, predvedená hra však bola dobrá. Sezónu budem definitívne hodnotiť až po dohratí Q-school na DP World Tour, kde sa budem snažiť svoju hraciu kartu na sezónu 2025 ešte vylepšiť," uviedol Teťák v tlačovej správe Slovenskej golfovej asociácie (SKGA).



Dvadsaťštyriročný Slovák si vytýčil aj ciele na nasledujúci ročník: "Plán na budúcu sezónu je jednoduchý, chcem hrať ešte lepšie a posunúť sa svojimi výkonmi medzi najlepších svetových hráčov. Dúfam, že budem zdravý a svojimi výkonmi sa mi môj dlhodobý cieľ podarí splniť, pretože som presvedčený, že na to mám."



Teťák bude môcť po zisku plnej karty na Challenge Tour pravidelne hrávať na vysoko hodnotených turnajoch, čím sa zvyšuje šanca na vybojovanie účasti na OH 2028 v Los Angeles, kde sa hráči nominujú práve na základe postavenia vo svetovom rebríčku.