Tete zostáva vo Fulhame, podpísal s ním novú zmluvu

Londýn 2. júla (TASR) - Holandský futbalista Kenny Tete bude aj naďalej obliekať dres Fulhamu. S účastníkom anglickej Premier League podpísal nový kontrakt do roku 2028 s opciou na ďalšiu sezónu.



Dvadsaťdeväťročný pravý obranca prišiel do londýnskeho tímu v roku 2020. Toto leto mu mala vypršať zmluva a médiá ho spájali s voľným prestupom do Evertonu. Napokon však zostáva vo Fulhame. „Som naozaj šťastný, že som podpísal zmluvu, skrz seba aj moju rodinu. Dúfam, že v týchto troch rokoch budem môcť dať fanúšikom viac. Už po prvej sezóne som vedel, že je to rodinný, naozaj špeciálny klub, kde sa môžem rozvíjať. Chcem byť súčasťou tejto skupiny a dúfajme, že sa nám toho podarí dosiahnuť viac,“ citovala Teteho agentúra DPA.