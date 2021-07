Teuns sa stal víťazom 8. etapy cyklistických pretekov Tour de France

1. Dylan Teuns (Bel./Bahrain-Victorious) 3:54:41 h, 2. Ion Izagirre Insausti (Šp./Astana Pro Team) +44 s, 3. Michael Woods (Kan./Israel Start-Up Nation) +47, 4. Tadej Pogačar (Slov./UAE-Team Emirates) +49, 5. Wouter Poels (Hol./Bahrain-Victorious) +2:33 m, 6. Simon Yates (V.Brit./BikeExchange) +2:43, 7. Aurelien Paret-Peintre (Fr./AG2R Citroen), 8. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) obaja +3:03, 9. Mattia Cattaneo (Tal./Deceuninck-QuickStep) +4:07, 10. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +4:09 ... 124. Peter SAGAN (SR/Bora-hanssgrohe) + 35:01

1. Pogačar 29:38:25 h, 2. Wout van Aert (Bel./Jumbo Visma) +1:48 m, 3. Alexej Lucenko (Kaz./Astana Pro Team) +4:38, 4. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-Nippo) +4:46, 5. Vingegaard +5:00, 6. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +5:01, 7. Wilco Kelderman (Hol./Bora-hansgrohe) +5:13, 8. Enric Mas (Šp./Movistar) +5:15, 9. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +5:52, 10. Pello Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious) +6:01) ... 99. SAGAN +59:20

1. Mark Cavendish (V. Brit/Deceuninck-QuickStep) 168 b, 2. Michael Matthews (Aus./BikeExchange) 113, 3. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Fenix) 103, ... 9. SAGAN 72

1. Poels 23, 2. Woods 16, 3. Teuns 12

Le Grand-Bornand 3. júla (TASR) - Belgičan Dylan Teuns z tímu Bahrajn-Victorious sa stal víťazom sobotnej 8. etapy cyklistických pretekov Tour de France. V prvej, 151 km dlhej horskej etape z Oyonnax do Le Grand-Bornand, triumfoval pred Španielom Ionom Izaguirrem a Michaelom Woodsom z Kanady. Slovinec Tadej Pogačar finišoval na štvrtom mieste a dostal na čelo celkového poradia. Slovenský jazdec Peter Sagan prišiel do cieľa so stratou 35:01 minút na víťaza na 124. mieste.Na konci prvého týždňa sa pelotón dostal do Álp. Etapa začala 5-kilometrovým stúpaním s priemerom vyše šesť percent a hneď od začiatku sa dopredu vydal De Gendt. Z pelotónu si okamžite začali vystupovať šprintéri ako Merlier, či Démare. Belgičana neskôr dobehli, v popredí sa držal aj víťaz piatkovej etapy Mohorič.Neskôr sa na čele vytvorila silná skupina, v ktorej boli Van der Poel, Carapaz, Pogačar, Vingegaard aj Mollema, naopak, strácať začal Roglič. Peter Sagan bol až v tretej skupine spoločne s Cavendishom.Tempo pelotónu udával tím BikeExchange, ktorý pripravoval pozíciu Matthewsovi na šprintérsku prémiu. Okrem neho sa v hlavnej skupine nachádzal spomedzi šprintérov aj Colbrelli. Talian bol na prémií rýchlejší a získal dvadsať bodov, čím preskočil Sagana a Alaphilippa v boji o zelený dres. Hneď po prémii začali cyklisti stúpať na prvú horskú prémiu Côte de Copponex. Päť kilometrov pred ňou bol na čele Poels, skupina so Saganom v tej chvíli strácala na lídra takmer 7 minút. Poels napokon udržal náskok až na prémiu.Rozhodujúce momenty odštartoval kopec Côte de Mont-Saxonnex, kde sa objavili aj tvrdé sklony na úrovni deväť až desať percent. Pred stúpaním dostihla Poelsa osemnásťčlenná skupina, ktorá mala na skupinu s Pogačarom, van der Poelom, či Mohoričom náskok 3:45 minúty. Na vrchole bol prvý Poels, ktorý získal ďalších 10 bodov v boji o bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.V krátkom klesaní sa odtrhli dvaja jazdci tímu DSM, Dán Kragh Andersen a Belgičan Tiesj Benoot. Španiel Izaguirre na mokrej vozovke spadol a museli ho ošetrovať. Potom sa cyklisti dostali na stúpanie na Col de Romme, ktorého vrcholy sa pohybovali nad úrovňou deväť percent. To už bol vpredu iba Woods, ktorého prenasledovala štvorica Cattaneo, Poels, Yates a Quintana. Za nimi sa vydala dvojica Pogačar-Carapaz. Slovinec však okamžite striasol Ekvádorčana a začal stíhať čelo pretekov. Woods si udržal pozíciu lídra až na vrchol náročného kopca a po krátkom zjazde začal stúpať na Col de la Colombire. Pred vrcholom sa na neho dotiahol Teuns. Záverečné stúpanie ponúklo prevýšenie na úrovni deväť až desať percent.Tesne pred vrcholom sa od Woodsa vzdialil Teuns, za čelnou dvojicou sa objavil Izaguirre, ktorý sa po páde vrátil na trať, no toho potom dostihol Pogačar. Z vrcholu zostávalo do cieľa pätnásť kilometrov v technickom klesaní, v ňom si už Teuns nenechal vziať zaslúžený triumf. Pogačar si bol vedomý, že jeho konkurenti výrazne zaostávajú a v zjazde zbytočne neriskoval. Pred cieľovou rovinkou ho napokon predstihli Izaguirre aj Woods. "," uviedol víťaz etapy pre TV Eurosport.