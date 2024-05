Tevez skončil na lavičke argentínskeho klubu Independiente

Buenos Aires 18. mája (TASR) - Carlos Tevez odstúpil z pozície trénera argentínskeho futbalového klubu CA Independiente. Niekdajší špičkový útočník tak spravil už po úvodnom kole nového ligového ročníka, v ktorom jeho tím prehral doma s Talleres de Cordoba 1:3. Klub údajne bojuje s finančnými problémami.



Štyridsaťročný Tevez ešte podľa miestnych médií povedie naposledy svoj tím v nedeľnom ligovom súboji s Platense. Do klubu prišiel v auguste minulého roka a zachránil ho v najvyššej súťaži. V decembri predĺžil zmluvu až do roku 2026, napriek tomu teraz predčasne skončil. Ako hráč pôsobil v Manchestri United, Manchestri City i Juventuse Turín, v drese Argentíny odohral 76 duelov a dal v nich 13 gólov. Má zlatú medailu z OH 2004. Ako tréner viedol v roku 2022 aj iný argentínsky klub Rosario Central, kde skončil po piatich mesiacoch pre nezhody s vedením, pripomenula agentúra AFP.