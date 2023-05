Texas so Studeničom vypadol, boje o Calderov pohár sú už bez Slovákov

New York 22. mája (TASR) - Hokejisti Texas Stars so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom vypadli z play off AHL. V noci na pondelok podľahli v rozhodujúcom piatom dueli finále Centrálnej divízie na domácom ľade Milwaukee Admirals 2:5 a celú sériu prehrali 2:3 na zápasy. Studenič nebodoval, zaznamenal iba tri strelecké pokusy a dve mínusky.



Pre slovenského útočníka sa tak sezóna skončila. Odohral v nej 67 zápasov základnej časti, v ktorých získal 48 bodov za 21 gólov a 27 asistencií. V play off pridal šesť bodov (2+4) v ôsmich súbojoch. Boje o Calderov pohár tak pokračujú už bez slovenských hokejistov. Vo finále Západnej konferencie narazí Milwaukee na Coachella Valley, na východe sa stretnú Hershey s Rochestrom.