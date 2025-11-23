Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Texier končí v St. Louis, Blues s ním idú rozviazať zmluvu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dvadsaťšesťročný Texier odohral v tejto sezóne za St. Louis osem zápasov a zaznamenal len jednu asistenciu.

Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu St. Louis Blues zaradilo útočníka Alexandra Texiera na nepodmienečnú waiver listinu s cieľom ukončiť jeho kontrakt. O služby francúzskeho hokejistu prejavilo podľa zámorských novinárov záujem viacero tímov.

Dvadsaťšesťročný Texier odohral v tejto sezóne za St. Louis osem zápasov a zaznamenal len jednu asistenciu. Po príchode slovenského útočníka Dalibora Dvorského do prvého tímu Blues a uzdravení viacerých hráčov sa už nedostal do zostavy a bol len zdravý náhradník.

Blues ho zaradili na waiver listinu, kde o jeho služby v priebehu 24 hodín neprejavil záujem žiadny tím NHL a mal putovať na farmu do Springfieldu (AHL). Francúz to však odmietol a preto s ním idú Blues rozviazať kontrakt. Texier príde o zvyšok z dvojročnej zmluvy v celkovej hodnote 4,2 milióna dolárov (2.1 milióna za rok), ktorú podpísal s Blues v júni 2024 po tom, ako ho klub získal výmenou z Columbusu Blue Jackets.
