Thauvin sa rozhodol zostať v Marseille

Marseille 26. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Florian Thauvin vyhlásil, že v lete neodíde z Olympique Marseille. Dvadsaťsedemročný krídelník pre zranenie členka vynechal prakticky celý doterajší priebeh sezóny, po návrate na trávniky sa podľa vlastných slov pokúsi vrátiť do starej formy a zabojovať o miesto v zostave Olympique.



Vyvrátil tak špekulácie, že by v lete mohol zamieriť do AS Rím. "Táto záležitosť je ukončená. Všetky reči o tom, že pôjdem do Ríma, môžu utíchnuť. Zostávam v Marseille, každý vie, čo pre mňa tento klub znamená," citoval portál lequipe.fr Thauvina, ktorý v minulosti hrával za Grenoble, Bastiu a Newcastle United.