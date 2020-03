Futbalista Thesker sa vyliečil z koronavírusu

Kiel 28. marca (TASR) - Nemecký futbalista Stefan Thesker z druholigového Holsteinu Kiel sa vyliečil z ochorenia COVID-19.



"Bola to pre mňa nečakaná správa, keď som sa dozvedel, že môj test je pozitívny," povedal 28-ročný Thesker v rozhovore pre sobotné vydanie periodika Kieler Nachrichten. "Našťastie som nemal žiadne komplikácie, mal som len upchatý nos, bolo to ako ľahké prechladnutie. O pár dní sa k tomu pridružila strata čuchu a chuti, ale po čase sa všetko vrátilo do normálu," opísal Thesker priebeh ochorenia.



Po jeho pozitívnom teste musel celý tím i trénerský štáb Holsteinu Kiel do povinnej karantény. Na celom svete sa v dôsledku koronavírusu zastavil športový život, druhá najvyššia nemecká súťaž nie je výnimka. "Z ekonomického hľadiska by bola katastrofa, keby sa ligy nedohrali. Treba si však uvedomiť, v akej sme náročnej situácii a že zdravie je na prvom mieste," dodal Thesker.