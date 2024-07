Thiago Alcantara ohlásil koniec kariéry. Ďakujem futbal, povedal

Madrid 8. júla (TASR) - Španielsky futbalista Thiago Alcantara oficiálne ukončil svoju profesionálnu športovú kariéru. Tridsaťtriročný stredopoliar to potvrdil na sociálnej sieti.



V uplynulej sezóne pôsobil v Liverpoole. Keď mu v júni vypršala zmluva na Anfielde, predpokladalo sa, že prestúpi do saudskoarabskej Pro League. Napokon sa však rozhodol odísť do futbalového dôchodku. "Vždy budem pripravený vrátiť to, čo mi bolo dané. A som vďačný za čas, ktorý som si užil. Ďakujem, futbal. A ďakujem všetkým, ktorí ma sprevádzali a pomáhali mi na tejto ceste stať sa lepším hráčom a človekom. Uvidíme sa čoskoro," napísal Alcantara.



Počas svojej kariéry odohral 488 zápasov na najvyššej úrovni a pridal 46 štartov v reprezentačnom drese. Často však bojoval so zraneniami a problémami s kondíciou, pre ktoré podľa odhadov vynechal približne 364 duelov. V roku 2009 debutoval v FC Barcelona pod vedením Pepa Guardiolu, s klubom triumfoval v Lige majstrov v sezóne 2010/11. V roku 2013 z tímu odišiel a prestúpil do Bayernu Mníchov. V Bavorsku získal svoj druhý titul v Lige majstrov v ročníku 2019/20. Po siedmich sezónach v Nemecku sa upísal anglickému Liverpoolu a pracoval pod taktovkou Jürgena Kloppa.