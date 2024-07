Madrid 7. júla (TASR) - Španielsky futbalista Thiago Alcantara zrejme ukončí svoju profesionálnu športovú kariéru. Tridsaťtriročný stredopoliar pôsobil uplynulú sezónu v Liverpoole. Keď mu v júni vypršala zmluva na Anfielde, predpokladalo sa, že prestúpi do saudskoarabskej Pro League. Podľa portálu 90min.com sa však rozhodol odísť do futbalového dôchodku.



Alcantara odohral počas svojej kariéry 488 zápasov na najvyššej úrovni a pridal 46 štartov v reprezentačnom drese. Často však bojoval so zraneniami a problémami s kondíciou, pre ktoré podľa odhadov vynechal približne 364 duelov.



V roku 2009 debutoval v FC Barcelona pod vedením Pepa Guardiolu, s klubom triumfoval v Lige majstrov v sezóne 2010/11. V roku 2013 z tímu odišiel a prestúpil do Bayernu Mníchov. V Bavorsku získal svoj druhý titul v Lige majstrov v ročníku 2019/20. Po siedmich sezónach v Nemecku sa upísal anglickému Liverpoolu a pracoval pod taktovkou Jürgena Kloppa.