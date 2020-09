Thiago dokáže podľa Kloppa posunúť FC Liverpool na vyššiu úroveň

Liverpool 19. septembra (TASR) - Tréner Jürgen Klopp označil Thiaga Alcantaru za jedného z mála futbalistov na svete s potenciálom posunúť FC Liverpool na vyššiu úroveň. Španielsky stredopoliar posilnil úradujúceho anglického šampióna v piatok po sedemročnom pôsobení v Bayerne Mníchov.



Liverpoolčania boli v uplynulých dvoch rokoch, počas ktorých triumfovali v Lige majstrov aj Premier League, na prestupovom trhu zdržanlivejší. Thiagovi však v bývalom klube platila zmluva už iba rok, vďaka čomu ho získali za 20 miliónov libier a 5 miliónov v bonusoch. Dvadsaťdeväťročný Španiel prišiel s vizitkou sedemnásobného nemeckého majstra a podieľal sa aj na nedávnom úspechu Bayernu v LM.



"Je úplne výnimočný hráč. Je pravda, že momentálne sa dá za normálnych podmienok len ťažko nájsť niekto, kto zlepší náš tím. Pokiaľ by sme minuli 300-400 miliónov, možno by sme niekoho našli, ale ani tak by to nebolo jednoduché. V tomto konkrétnom prípade však futbalista prináša nový rozmer do našej hry. Má schopnosti, ktoré nie sú všedné a k nám pasujú veľmi dobre. O to som mal záujem," citovala Kloppa agentúra AFP.



Thiago Alcantara je syn bývalého brazílskeho reprezentanta Mazinha, narodil sa v Taliansku, futbalovo vyrastal v brazílskom Flamengu. Už v mládežníckom veku zamieril do FC Barcelona, kde debutoval v roku 2009, o štyri roky neskôr prestúpil do Bayernu. Za ten odohral 150 ligových zápasov, v ktorých dal 17 gólov. V otvorenom liste mníchovským fanúšikom vysvetlil, že po žatve trofejí v týchto dvoch pôsobiskách potreboval novú výzvu. "Táto príležitosť ho veľmi lákala, takže sme ho nemuseli príliš presviedčať. Je sľubné, keď sa niekto chce stať súčasťou konkrétneho projektu. Bola to výhodná situácia pre obe strany a som rád, že sa nám to podarilo zrealizovať," dodal nemecký tréner.