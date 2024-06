Thiago Motta povedie Juventus

Turín 12. júna (TASR) - Novým trénerom futbalistov Juventusu Turín sa stal Thiago Motta. Na lavičke nahradil Massimiliana Allegriho. Klub o tom informoval vo svojom vyhlásení.



"Juventus s potešením oznamuje Thiaga Mottu ako nového hlavného trénera prvého tímu. S klubom podpísal zmluvu do 30. júna 2027," uviedol klub.



Účastník Serie A sa dohodol s Allegrim na ukončení zmluvy po vzájomnej dohode. Stalo sa tak kontroverznom správaní trénera voči rozhodcom vo finále Talianskeho pohára. V ňom Juventus zdolal Atalantu 1:0. Allegri doviedol Turínčanov počas dvoch angažmánov v klube (2014–2019, 2021–2024) k dvanástim trofejam a mal platný kontrakt do leta 2025. So "starou dámou" získal päť majstrovských titulov v lige, päťkrát triumfoval v Talianskom pohári a dvakrát ju dostal do finále Ligy majstrov (2015, 2017).



Bývalý taliansky reprezentant Motta vlani priviedol Bolognu na piate miesto Serie A a do Ligy majstrov.