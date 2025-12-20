< sekcia Šport
Thiago Silva bude do konca sezóny hosťovať v FC Porto
Thiago Silva bol v kádri brazílskeho národného tímu na uplynulých štyroch MS.
Autor TASR
Porto 20. decembra (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Thiago Silva bude do konca sezóny hosťovať v portugalskom klube FC Porto. Štyridsaťjedenročný stopér predčasne rozviazal kontrakt s Fluminense a rozhodol sa vrátiť do Európy.
„Som extrémne motivovaný a chcem pomôcť Portu k čo najlepším výsledkom," uviedol 111-násobný brazílsky reprezentant, ktorý v lete postúpil s Fluminense do semifinále MS klubov. Thiago Silva bol v kádri brazílskeho národného tímu na uplynulých štyroch MS, pripomenula agentúra AP. V minulosti hral za Paríž Saint-Germain, Chelsea či AC Miláno.
