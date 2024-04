Thiago Silva po sezóne skončí v Chelsea: Odovzdal som vždy všetko

Londýn 29. apríla (TASR) - Brazílsky futbalista Thiago Silva po sezóne skončí v anglickom tíme FC Chelsea. Tridsaťdeväťročný obranca to oznámil v emotívnom videu na oficiálnej webovej stránke klubu. Na Stamford Bridge prišiel ako voľný hráč v auguste 2020 z Paríža Saint-Germain.



"Chelsea pre mňa veľa znamená. Samozrejme, nielen pre mňa, ale aj pre moju rodinu. Prišiel som sem s úmyslom zostať len rok a nakoniec to boli štyri. Moji synovia hrajú za Chelsea, takže je pre mňa veľkou pýchou byť súčasť rodiny Chelsea. Dúfam, že budú môcť pokračovať vo svojej kariére tu, v tomto víťaznom klube, ktorého súčasťou si želá byť mnoho hráčov. Myslím si, že vo všetkom, čo som tu počas štyroch rokov robil, som vždy odovzdal všetko. Ale bohužiaľ, všetko má svoj začiatok, stred a koniec," uviedol Silva podľa agentúry AFP.



Brazílsky stopér odohral za "Blues" vo všetkých súťažiach 151 zápasov. V sezóne 2020/21 vyhral s tímom Ligu majstrov a v roku 2021 triumfoval aj v Superpohári UEFA i na MS klubov.



"Je to neopísateľné. Môžem všetkým len poďakovať. Určite je to sen. V žiadnom z nich som si nepredstavoval, že by som mohol dosiahnuť také veľké veci, vyhrať Ligu majstrov v jednom z najväčších klubov na svete. Rozlúčky sú pre tých, ktorí odchádzajú a už sa nevracajú. Ja sa jedného dňa plánujem vrátiť. Dúfam, že si nechám otvorené dvere, aby som sa v blízkej budúcnosti mohol vrátiť, aj keď už v inej úlohe,“ skonštatoval Silva, ktorý odohral za národný tím 113 stretnutí.



V tejto sezóne hral v 34 zápasoch. V sobotňajšom stretnutí 35. kola Premier League na pôde Aston Villy (2:2) si privodil problémy so slabinami, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že v drese Chelsea nastúpil naposledy. Zverencom Mauricia Pochettina zostáva odohrať ešte päť ligových duelov, v ktorých sa budú snažiť zabezpečiť si postup do niektorej z európskych súťaží.