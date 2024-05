Thiago Silva po sezóne zamieri do Fluminense

Londýn 7. mája (TASR) - Brazílsky futbalista Thiago Silva sa po tejto sezóne vráti z Anglicka do rodnej krajiny. Podľa agentúry AP sa dohodol na zmluve s Fluminense FC, kam zamieri ako voľný hráč.



Tridsaťdeväťročný obranca už na konci apríli oznámil, že po sezóne skončí v FC Chelsea. Na Stamford Bridge prišiel ako voľný hráč v auguste 2020 z Paríža Saint-Germain. Brazílsky stopér odohral za "Blues" vo všetkých súťažiach 151 zápasov. V sezóne 2020/2021 vyhral s tímom Ligu majstrov a v roku 2021 triumfoval aj v Superpohári UEFA i na MS klubov.



Úradujúci držiteľ Pohára osloboditeľov ohlásil angažovanie veterána na sociálnej sieti, kde zavesil fotografiu Silvu v drese Fluminense s textom "Monštrum je späť". Skúsený obranca už hral za tento klub v rokoch 2006-2008. V roku 2009 odišiel do AC Miláno, o tri roky neskôr prestúpil do PSG. Silva reprezentoval Brazíliu na uplynulých štyroch svetových šampionátoch, v roku 2019 triumfoval s národným mužstvom na Copa America.