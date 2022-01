Thiago Silva predĺžil kontrakt s Chelsea

Londýn 3. januára (TASR) - Brazílsky futbalista Thiago Silva predĺžil kontrakt s anglickým klubom FC Chelsea o rok do konca sezóny 2022/2023. Do Londýna prišiel v roku 2020 z Paríža St. Germain a v predchádzajúcom ročníku pomohol k triumfu v Lige majstrov.



Tridsaťsedemročný obranca odohral v tejto sezóne 22 stretnutí a skóroval do siete Tottenhamu aj West Hamu. "Hrať za Chelsea je veľká radosť. Nikdy som si nemyslel, že v tomto skvelom klube prežijem tri roky. Som šťastný, že zostanem ďalšiu sezónu," uviedol Thiago Silva na oficiálnom webe "The Blues".