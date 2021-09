Thiago vie dať Liverpoolu oveľa viac, tvrdí Klopp

Na snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp sa usmieva počas zápasu 30. kola anglickej Premier League FC Liverpool - Everton v Liverpoole 1. apríla 2017, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 18. septembra (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp tvrdí, že Thiago Alcantara môže dať anglickému klubu oveľa viac ako doteraz. Španielskeho stredopoliara počas prvej sezóny v tíme "The Reds" limitovalo zranenie kolena a koronavírus.Tridsaťročný futbalista prišiel na Anfield Road pred rokom z Bayernu Mníchov za 27,5 milióna dolárov, ale vo svojej prvej sezóne odohral len 24 ligových zápasov. Klopp je presvedčený, že keď bude bývalý hráč Barcelony zdravotne v poriadku, tak bude žiariť v strede zálohy Liverpoolu. Na nedávnych ME pomohol Španielom k postupu do semifinále.povedal podľa AFP nemecký tréner Liverpoolu pred sobotňajším zápasom Premier League proti Crystal Palace. Thiago minulý týždeň prihral na gól Sadiovi Manemu na ihrisku Leedsu, kde Liverpool vyhral 3:1. Jeho pas označil Klopp ako schopnosťŠpaniel je podľa neho komplexný futbalista, ktorý má ofenzívne aj defenzívne kvality, čo dokazoval aj v Barcelone a v Bayerne.dodal Klopp.