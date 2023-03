Thiamová na HME vylepšila svetový rekord v päťboji na 5055 bodov

Halové majstrovstvá Európy v Istanbule - finále:



Muži



1500 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:33,95 min - rekord šampionátu, 2. Neil Gourley (V. Brit.) 3:34,23, 3. Azeddine Habz (Fr.) 3:35,39, 4. Jesus Gomez (Šp.) 3:38,11, 5. Pietro Arese (Tal.) 3:38,91, 6. Louis Gilavert (Fr.) 3:39,54



trojskok: 1. Pedro Pablo Pichardo (Portug.) 17,60 m - svetový výkon roka, 2. Nikolaos Andrikopulos (Gréc.) 16,58, 3. Max Hess (Nem.) 16,57, 4. Tiago Pereira (Portug.) 16,51, 5. Nazim Babajev (Azer.) 16,50, 6. Tobia Bocchi (Tal.) 16,39;



guľa: 1. Zane Weir (Tal.) 22,06 m, 2. Tomáš Staněk (ČR) 21,90, 3. Roman Kokoško (Ukr.) 21,84, 4. Filip Mihaljevič (Chorv.) 21,43, 5. Bob Bertems (Lux.) 21,00, 6. Marcus Thomsen (Nór.) 20,66







Ženy



60 m: 1. Mujinga Kambundjiová 7,00 s - vyrovnaný rekord šampionátu, 2. Ewa Swobodová (Poľ.) 7,09, 3. Daryll Neitová (V.Brit.) 7,12, 4. Rani Rosiusová (Belg.) 7,15, 5. Arialis Martinezová (Portug.) 7,17, 6. Delphine Nkansová (Belg.) 7,19



3000 m: 1. Hanna Kleinová 8:35,87 min, 2. Konstanze Klosterhaltenová (obe Nem.) 8:36,50, 3. Melissa Courtneyová-Bryantová (V.Brit.) 8:41,19, 4. Nadia Battoclettiová (Tal.) 8:44,96, 5. Hannah Nutallová (V. Brit.) 8:46,30, 6. Maureen Kosterová (Hol.) 8:47,17



päťboj: 1. Nafissatou Thiamová (Belg.) 5055 b - svetový rekord, 2. Adrianna Suleková (Poľ.) 5014, 3. Noor Vidtsová (Belg.) 4823, 5. Xénia Krizsánová (Maď.) 4493, 6. Holly Millsová (V. Brit.) 4451



guľa: 1. Auriol Dongmová (Portug.) 19,76 m, 2. Sara Gambettová (Nem.) 18,83, 3. Fanny Roosová (Švéd.) 18,42, 6. Anita Mártonová 18,28

Istanbul 3. marca (TASR) - Belgická atlétka Nafissatou Thiamová vylepšila na halových ME v Istanbule svetový rekord v päťboji. Dosiahla výkon 5055 bodov a úspešne obhájila titul.Thiamová prekonala maximum, ktoré držala od roku 2012 taktiež z Istanbulu Ukrajinka Natalia Dobrynská a mal hodnotu 5013. Doterajšiu rekordnú hranicu dokázala o jeden bod pokoriť aj druhá v konečnom hodnotení Poľka Adrianna Suleková. Tretiu priečku obsadila Belgičanka Noor Vidtsová (4823). Dvadsaťosemročná Thiamová potvrdila, že je fenoménkou viacbojov. Na halových ME získala už tretie zlato a má v zbierke aj striebro. Okrem toho je dvojnásobnou olympijskou šampiónkou v sedemboji a pod otvoreným nebom je úradujúcou majsterkou sveta i Európy. Celkovo získala z vrcholných podujatí už deväť najcennejších kovov.povedala Thiamová v rozhovore pre Českú televíziu.Najkratší šprint suverénne ovládla Švajčiarka Mujinga Kambundjiová. Časom 7,00 s navyše vyrovnala rekord šampionátu, ktorý zabehla ešte v roku 1986 v Madride Holanďanka Nelli Coomanová. Úradujúca majsterka Európy z Mníchova získala druhú medailu na halových ME, v Belehrade 2017 získala bronz. V srbskej metropole pred rokom triumfovala Kambundjiová aj na halových MS.Taliansky guliar Zane Weir triumfoval výkonom 22,06 m a hranicu 22 m na podujatí prekonal ako prvý guliar od roku 1987. Vtedy to dokázal v stále platnom rekorde šampionátu Ulf Timmermann z NDR (22,19). Rodák z Juhoafrickej republiky výrazne prekonal svoj vlastný národný rekord a zdolal obhajcu titulu Tomáša Staněka. Čechovi nestačil k zlatu ani výkon 21,90, hoci hodil o 28 cm viac ako pri svojom triumfe pred dvoma rokmi v Toruni. Bronz získal posledným pokusom za 21,84 Ukrajinec Roman Kokoško.Nór Jakob Ingebrigtsen obhájil titul na trati 1500 m. Časom 3:33,95 min navyše po 18 rokoch vylepšil rekord šampionátu. Ten predchádzajúci držal z Madridu 2005 Ukrajinec Ivan Heško a mal hodnotu 3:36,70.Na tritisícke videli diváci súboj dvoch Nemiek o zlato. Prekvapujúco ho lepšie zvládla Hanna Kleinová, ktorá zabehla 8:35,87 min a zdolala líderku európskych tabuliek Konstanze Klosterhaltenovú (8:36,50). Do zbierky pridala druhý cenný kov, pred dvoma rokmi finišovala tretia.V trojskoku potvrdil svoju dominanciu Pedro Pablo Pichardo. Ako jediný z finalistov preskočil hranicu 17 m a výkonom 17,60 m obhájil titul a zaznamenal aj svetový výkon roka. Portugalsko sa tešilo zo zlata aj v guli žien, uspela Auriol Dongmová (19,76 m).