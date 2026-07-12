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Thiaw už nebude trénovať Senegal, odvolali ho z funkcie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Thiaw priviedol západoafrický tím na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku do osemfinále, v ktorom nestačil na Belgicko 2:3 po predĺžení, keď viedol 2:0.

Autor TASR
Dakar 12. júla (TASR) - Futbalistov Senegalu už nebude ďalej trénovať Pape Thiaw. Vedenie Senegalskej futbalovej federácie (FSF) ho odvolalo z funkcie.

Thiaw priviedol západoafrický tím na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku do osemfinále, v ktorom nestačil na Belgicko 2:3 po predĺžení, keď viedol 2:0. „Výkonný výbor sa rozhodol odvolať z funkcie trénera Thiawa. Končí aj celý technický štáb,“ zverejnil FSF podľa denníka L'Équipe. Hlavný kandidát na uvoľnenú funkciu je bývalý francúzsky reprezentant a rodák z Dakaru Patrick Vieira.
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