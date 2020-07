Thibodeau mieri na lavičku New Yorku Knicks

New York 26. júla (TASR) - Novým trénerom basketbalistov New Yorku Knicks by sa mal stať Tom Thibodeau. Klub zámorskej NBA pre neho pripravil zmluvu na päť rokov.



Šesťdesiatdvaročný kouč viedol uplynulé dve sezóny Minnesotu. Meno si spravil najmä počas pôsobenia v Chicagu Bulls, ktoré priviedol v sezóne 2010/2011 do finále Východnej konferencie a získal cenu pre trénera roka. V tíme Knicks už Thibodeau pôsobil ako asistent Jeffa Van Gundyho v rokoch 1996-2004.



Klub z najväčšieho mesta USA nepostúpil do play off už sedem ročníkov. Reštart NBA v prebiehajúcej sezóne sa ho netýka, keďže patrí medzi osem tímov z najhoršou bilanciou. Správu priniesol server ESPN.