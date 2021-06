Thiem nejde do Tokia, sústredí sa na Wimbledon a obhajobu US Open

Viedeň 18. júna (TASR) - Piaty hráč svetového rebríčka tenistov Dominic Thiem nebude štartovať na olympijských hrách v Tokiu. Rakúšan sa chce v nabitom kalendári koncentrovať na grandslamové turnaje vo Wimbledone a na US Open, kde bude obhajovať vlaňajší triumf. Pridal sa ku Španielovi Rafaelovi Nadalovi, ktorý vo štvrtok rovnako oznámil neúčasť na OH 2020.



"Po konzultácii s mojím tímom a analýze situácie som urobil veľmi ťažké rozhodnutie nezúčastniť sa na olympijských hrách v Tokiu. Aj pre mňa, tak ako pre všetkých športovcov, je reprezentácia krajiny na olympiáde veľká česť, o to ťažšie bolo pre mňa spraviť tento krok. Rok 2021 sa však nezačal podľa očakávania a nie som pripravený hrať v Tokiu môj najlepší tenis. Môj cieľ je pracovať naplno v najbližších týždňoch, urobiť maximum vo Wimbledone, trénovať a pokúsiť sa obhájiť titul na US Open," vysvetlil 27-ročný Thiem.



Na nedávnom Roland Garros vypadol ako dvojnásobný finalista z Paríža šokujúco hneď v prvom kole, čo sa mu na tomto turnaji stalo prvýkrát v kariére. Pre obavy z vírusu Zika už vynechal aj OH 2016 v Riu de Janiero. "Som ešte mladý a dúfam, že budem môcť hrať v rakúskych farbách na olympiáde v Paríži v roku 2024," vyhlásil Thiem podľa agentúry AFP.