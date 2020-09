Thiem postúpil do 2. kola dvojhry US Open

muži - dvojhra - 1. kolo:



Andy Murray (V. Brit.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 4:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 6:4,

Dominic Thiem (Rak.-2) - Jaume Munar (Šp.) 7:6 (6), 6:3 - skreč,

Sumit Nagal (India) - Bradley Klahn (USA) 6:1, 6:3, 3:6, 6:1,

Andrej Kuznecov (Rus.) - Sam Querrey (USA) 6:4, 7:6 (6), 6:2



New York 2. septembra (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Ako nasadená dvojka viedol nad Španielom Jaumem Munarom 7:6 (6), 6:3, keď jeho súper zápas skrečoval. V ďalšom kole čaká Thiema Ind Sumit Nagal.Ďalej ide aj britský tenista Andy Murray, ktorý otočil proti Japoncovi Jošihitovi Nišiokovi z 0:2 na sety. Šampión z roku 2012 po heroickom výkone zvíťazil 4:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 6:4. Murraymu dlho nevychádzalo prvé podanie, robil priveľa nevynútených chýb, čo bola voda na mlyn Nišioku. Murray, ktorý vynechal úvod sezóny pre problémy s bedrovým kĺbom, však predviedol skvelý obrat. Vyhral dva tajbrejky a presadil sa aj v rozhodujúcom sete, v ktorom mal Nišioka výhodu brejku.