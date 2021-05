Thiem postúpil do semifinále turnaja ATP v Madride

dvojhra - štvrťfinále:



Dominic Thiem (Rak.-3) - John Isner (USA) 3:6, 6:3, 6:4

Alexander Zverev (Nem.-5) - Rafael Nadal (Šp.-1) 6:4, 6:4

Madrid 6. mája (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal vypadol už vo štvrťfinále turnaja ATP v Madride. Najvyššie nasadený hráč podľahol päťke pavúka Nemcovi Alexandrovi Zverevovi v dvoch setoch 4:6 a 4:6.povedal po dueli pre televíziu Sky nemecký tenista, ktorý na dvorci dominoval a zahral 28 víťazných úderov. Nadala zdolal tretíkrát z ôsmich vzájomných súbojov, premiérovo na antuke. "Zdolať Rafu na antuke je najťažšia vec v našom športe. Nedokázalo to doteraz veľa hráčov. Je to skvelý pocit," dodal Zverev.Španiel vypadol vo štvrťfinále aj na aprílovom turnaji v Monte Carle, potom sa tešil z celkového víťazstva v Barcelone.uviedol po prehre Nadal.Zverev sa v semifinále v repríze finále vlaňajšieho US Open stretne s Rakúšanom Dominicom Thiemom. Ten v piatkovom štvrťfinálovom stretnutí vyhral v pozícii nasadenej trojky nad Američanom Johnom Isnerom v troch setoch 3:6, 6:3 a 6:4.