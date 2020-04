Thiem spochybnil myšlienku podpory slabších hráčov

Viedeň 26. apríla (TASR) - Rakúskemu tenistovi Dominicovi Thiemovi sa nepozdáva myšlienka finančnej podpory hráčom na nižších pozíciách v rebríčkoch. Myslí si, že peniaze by sa počas koronavírusovej krízy mali použiť užitočnejšie.



Pre pandémiu zrušili všetky turnaje a mnohí hráči sa dostali do finančných ťažkostí, najmä výkonnostne slabší, ktorí sa nemôžu spoliehať na odmeny za víťazstvá na turnajoch ATP. Podľa Thiema si však častokrát za svoj neúspech môžu sami, navyše, nikto z nich nie je bezprostredne odkázaný na pomoc iných. "Poznám prostredie z Future Tour a veľa mladých tenistov sa nevenuje športu naplno. Ja som sa tiež vypracoval z nuly a musel som tvrdo pracovať, nikto zo špičkových hráčov nedostal nič zadarmo. V žiadnom povolaní vám nikto negarantuje bohatstvo. Myslím si, že v týchto časoch sa dajú peniaze venovať na lepšie veci, napríklad ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú, žiadny tenista nehladuje," cituje Thiema agentúra SID.



Jeho vyjadrenie prišlo po tom, ako ATP, WTA a ITF avizovali vytvorenie fondu na podporu hráčov vo finančných problémoch. Podobnú iniciatívu plánujú aj Novak Djokovič, Rafale Nadal či Roger Federer.