Thiem vynechá pred Australian Open dva turnaje v Sydney

Sydney 20. decembra (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem sa nezúčastní na dvoch turnajoch začiatkom budúceho roka. Tie mali byť súčasťou prípravy na Australian Open, ktoré sa začínajú 17. januára. Minulý týždeň zrušil pre chorobu svoju účasť aj na turnaji v Dubaji.



"S tímom sme sa rozhodli vrátiť sa do Rakúska. Pôvodne sme mali ísť rovno do Austrálie," uviedol víťaz minuloročného US Open na sociálnej sieti. "Bohužiaľ som v Dubaji prechladol a nemohol som trénovať. Z rovnakého dôvodu nebudem v dobrej kondícii a vynechám ATP Cup a Sydney ATP 250." Rakúšan nehral od júna, keď utrpel zranenie zápästia. Odvtedy klesol vo svetovom rebríčku na 15. miesto. Do Melbourne plánuje cestovať, no konečné rozhodnutie padne na konci decembra. Informácie priniesla agentúra AP.