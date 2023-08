Thiem zdolal Bublika a postúpil do 2. kola dvojhry

muži - dvojhra - 1. kolo:



Dominic Thiem (Rak.) - Alexander Bublik (Kaz.-25) 6:3, 6:2, 6:4

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-21) - Marcos Giron (USA) 6:4, 6:4, 6:2

Ben Shelton (USA) - Pedro Cachin (Arg.) 1:6, 6:3, 6:2, 6:4

Sebastian Ofner (Rak.) - Nuno Borges (Portug.) 7:6 (5), 3:6, 7:6 (9), 6:4

Fábián Marozsán (Maď.) - Richard Gasquet (Fr.) 6:3, 6:1, 6:7 (5), 6:7 (1), 6:4

New York 28. augusta (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii nenasadeného hráča zdolal dvadsaťpäťku "pavúka" Kazacha Alexandra Bublika v troch setoch 6:3, 6:2, 6:4. V ďalšom kole sa stretne s domácim Benom Sheltonom, ktorý si v pondelok poradil s Argentínčanom Pedrom Cachinom 1:6, 6:3, 6:2, 6:4.V druhom kole nebude chýbať ani 25. nasadený Španiel Alejandro Davidovich Fokina, ktorý zvíťazil nad Američanom Marcosom Gironom 6:4, 6:4, 6:2.