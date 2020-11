Thiem zdolal v úvodnom zápase turnaja majstrov Tsitsipasa

Skupina Londýn 2020:



Dominic Thiem (Rak.-3) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-6) 7:6 (5), 4:6, 6:3



Londýn 15. novembra (TASR) - Tretí nasadený rakúsky tenista Dominic Thiem úspešne vstúpil do turnaja majstrov v Londýne. V zápase skupiny s názvom Londýn 2020 zvíťazil v repríze vlaňajšieho finále nad obhajcom titulu Grékom Stefanosom Tsitsipasom 7:6 (5), 4:6, 6:3. Vzájomnú bilanciu skorigoval na 4:6. Vo večernom dueli nastúpili v 02 aréne proti sebe druhý nasadený Španiel Rafael Nadal a debutant na Masters Rus Andrej Rubľov.V prvom sete si Tsitsipas i Thiem držali svoje podania a rozhodnutie padlo až v tajbrejku. V ňom viedol Grék 4:1, no Thiemovi sa podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. Od stavu 3:5 získal víťaz tohtoročného US Open štyri body za sebou. Tsitsipas sa po strate úvodného dejstva rýchlo zmobilizoval. Za stavu 1:1 zobral Thiemovi servis a výhodu brejku pretavil v zisk druhého setu. V rozhodujúcom dejstve mal však navrch Thiem. Kľúčový bol druhý gem, v ktorom po skvelom obhodení a presnom stopbale prelomil podanie Tsitsipasa. Rakúšan si vybudoval náskok 3:0 a zápas už dotiahol do víťazného konca.uviedol Thiem v prvom pozápasovom interview.