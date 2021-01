Thiemov tréner Massu mal pozitívny test na koronavírus

Viedeň 13. januára (TASR) - Tréner rakúskeho tenistu Dominica Thiema mal pozitívny test na koronavírus. Čiľan Nicolas Massu tak v stredu nemohol so svojim zverencom odletieť do juhoaustrálskeho Adelaide.



V tomto meste Rakúšan absolvuje povinnú dvojtýždňovú karanténu pred odchodom do dejiska grandslamového turnaja Australian Open v Melbourne. "Dúfame, že Nicolas sa čím skôr zotaví a bude môcť priletieť za nami," citovala agentúra APA slová Wolfganga Thiema, otca vlaňajšieho šampióna US Open.