Thierry Henry nominoval do Paríža Lacazetteho i Oliseha

nominácia Francúzska na OH:



brankári: Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse)



obrancovia: Loic Bade (Sevilla), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (RB Lipsko), Soungoutou Magassa (Monaco), Kiliann Sildillia (Freiburg), Adrien Truffert (Rennes)



stredopoliari: Maghnes Akliouche (Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Desire Doue (Rennes), Manu Kone (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (Stuttgart)



útočníci: Rayan Cherki (Lyon), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern Mníchov)



náhradníci: Theo De Percin (Auxerre), Andy Diouf (Lens), Chrislain Matsima (Monaco), Lesley Ugochukwu (Chelsea)

Paríž 8. júla (TASR) - Futbalistov Francúzska bude na OH v Paríži reprezentovať aj veterán Alexander Lacazette z Olympique Lyon a Michael Oliseh, nová posila Bayernu Mníchov. Osemnásťčlennú nomináciu na hry oznámil v pondelok tréner tímu Thierry Henry.Útočník Kylian Mbappe minulý mesiac uviedol, že po jeho prestupe do Realu Madrid na turnaji hrať nebude, keďže kluby nemusia uvoľňovať hráčov na OH. Záujem prejavil aj Antoine Griezmann, ale Henry uviedol, že pravdepodobnosť, že bude môcť osloviť niektoré z francúzskych hviezdnych mien, je mizivá.V kádri na OH nie je ani dvojica Warren Zaire-Emery a Bradley Barcola z Paríža St. Germain. Obaja pritom boli na predbežnom zozname trénera v júni. Sú v ňom však útočník Lyonu Rayan Cherki a útočník Arnaud Kalimuendo z Rennes a aj útočník Jean Philippe Mateto z Crystal Palace, ktorý je jeden z troch hráčov vo veku nad 23 rokov.Francúzsko nastúpi na OH najprv proti s USA 24. júla v Marseille. V A-skupine sa stretnú aj s Guineou a Novým Zélandom.