Thomas Bach udelil predsedovi japonskej vlády ocenenie Olympijský rad

Tokio 16. novembra (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach udelil bývalému predsedovi japonskej vlády Šinzóovi Abemu ocenenie Olympijský rad. Najvyššie vyznamenanie si vyslúžil za zásluhy pri organizovaní OH v Tokiu. Informovala o tom agentúra TASS.



"Abe sa výrazne angažoval v kandidatúre Tokia v roku 2013. Neskôr všetkých prekvapil na záverečnom ceremoniáli OH v Riu de Janeiro, kam prišiel oblečený ako Super Mario," uviedol MOV na twitteri.



Bach je v Tokiu na dvojdňovej inšpekcii súvisiacej s preloženými OH v japonskej metropole. Tie sa mali uskutočniť v lete 2020, ale pre pandémiu koronavírusu ich preložili na budúci rok.