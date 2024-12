Thomas po sezóne 2025 pravdepodobne ukončí kariéru

Cardiff 25. decembra (TASR) - Waleský cyklista Geraint Thomas naznačil, že nadchádzajúca sezóna bude pravdepodobne jeho posledná v profesionálnom pelotóne. Tridsaťosemročný pretekár plánuje ukončiť svoju kariéru po 18 rokoch strávených v tímoch Barloworld a Ineos (predtým Sky).



V rozhovore na predsezónnom kempe povedal, že sa v novom ročníku zameria najmä na etapové preteky, počnúc Tour Down Under. "Myslím, že klasiky teraz už nie sú pre mňa. Začnem na mojej desiatej Tour Down Under. Pre mňa je to ideálne miesto na štart, mám tam niekoľko týždňov s konzistentným tréningom a dobrým počasím," uviedol Thomas podľa portálu cyclingnews.com.



Thomas mal v minulosti úspechy aj na jarných klasikách, vyhral E3 Harelbeke a viackrát sa umiestnil v prvej desiatke na Okolo Flámska a Paris-Roubaix. Väčšie však slávil v etapových pretekoch, pričom najväčší dosiahol v roku 2018, keď vyhral Tour de France. Tento rok by sa chcel po štrnásty raz zúčastniť najslávnejších pretekov. Záver kariéry zrejme absolvuje na Okolo Británie v septembri 2025.



Počas bohatej kariéry skončil celkovo druhý na Tour 2019 a Gire 2023, okrem toho vyhral napríklad Paríž - Nice (2016), Okolo Švajčiarska (2022), Critérium du Dauphiné (2018), či Okolo Romandie (2021).