Thomas predviedol historický comeback, druhýkrát vyhral PGA

PGA Championship - záverečné poradie po 4. kole:



1. Justin Thomas 275/-5 - zvíťazil vo finálovom rozstrele, 2. Will Zalatoris 275/-5, 3. Cameron Young (všetci USA) a Mito Pereira (Čile) obaja 276/-4, 5. Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick (obaja Angl.) a Chris Kirk (USA) všetci 277/-3



Tulsa 23. mája (TASR) - Americký golfista Justin Thomas druhýkrát v kariére triumfoval na PGA Championship. O víťazstve na prestížnom major podujatí rozhodol v play off s Willom Zalatorisom na tretej dodatočnej jamke. Obaja hráči mali po štyroch kolách zhodnú bilanciu päť úderov pod par.Thomasovi vynieslo celkovo 15. titul na okruhu PGA Tour vynikajúce záverečné kolo. Do neho vstupoval až zo siedmej priečky so stratou siedmich rán na priebežného lídra Mitu Pereiru z Čile, ktorý nezvládol poslednú jamku a prepadol sa na tretie miesto. Na ňom skončil spoločne s domácim Cameronom Youngom." citovala agentúra AP Thomasa, ktorý predviedol v 4. kole najväčší "comeback" v histórii turnaja. "" dodal 29-ročný golfista. PGA Championship ovládol prvýkrát v roku 2017.Turnaj nedokončil hviezdny Američan Tiger Woods, ktorý sa na ihrisku v Tulse trápil a odstúpil už po 3. kole.