Thomas pripustil strat šance na pódium: Je pekelne ďaleko

Londýn 4. septembra (TASR) - Britský cyklista Geraint Thomas z tímu Ineos Grenadiers pripustil, že stratil šancu na pódiové umiestnenie na španielskej Vuelte. Tridsaťsedemročný skúsený jazdec bol jedným z favoritov pred štartom 78. ročníka, spadol však v druhej a siedmej etape a v celkovom poradí mu patrí až 22. miesto. Jeho strata na vedúceho Američana Seppa Kussa (Jumbo-Visma) je 12:34 minúty.



Thomas spolu so Slovincom Primožom Rogličom (Jumbo-Visma) doplatili v druhej etape na mokrú vozovku na kruhovom objazde. Brit spadol aj v siedmej spolu s jeho spolujazdcom Kimom Heidukom. Po štyroch pódiových umiestneniach v uplynulých piatich vystúpeniach na Grand Tour, si víťaz Tour de France z roku 2018 uvedomuje, že jeho úspešná séria sa môže skončiť. "Nikdy nepoviete, že už je úplne po všetkom. Môžem sa dostať do jedného úniku a zvýšiť svoje šance, no povedal by som, že pódium je teraz pekelne ďaleko. Myslím si, že je to skôr o tom, aby sme sa znovu sústredili na každý deň. Potrebujeme využiť príležitosti, ktoré sa tam naskytnú a uvidíme ako to bude vyzerať," povedal Thomas podľa agentúry DPA.



Britský tím stratil v úvodnom týždni dvoch svojich jazdcov. Odstúpili Holanďan Thymen Arensman a Belgičan Laurens De Plus. "Bol to ťažký týždeň pre tím a aj pre mňa osobne. Snažíme sa to hodiť za hlavu a uspieť v ďalších etapách. Máme dobrý tím, sústredíme sa na zvyšok pretekov a stále to ešte môže pre nás dopadnúť dobre," konštatoval 37-ročný jazdec.



V pondelok bol na Vuelte prvý voľný deň. V utorok je na programe individuálna časovka (28,5 km). Kuss má 43-sekundový náskok v súboji o červený dres pred Španielom Marcom Solerom (UAE Team Emirates).