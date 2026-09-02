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Thomas sa stane 25. kapitánom v histórii St. Louis Blues
Thomas sa zároveň stane siedmym hráčom, ktorý sa stal kapitánom Blues po tom, čo ho klub draftoval v prvom kole.
Autor TASR
St. Louis 2. septembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Robert Thomas sa stane 25. kapitánom v histórii klubu St. Louis Blues. V nastávajúcej sezóne 2026/2027 budú jeho asistentmi Colton Parayko, Philip Broberg, Jake Neighbours a Dylan Holloway. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Thomas sa zároveň stane siedmym hráčom, ktorý sa stal kapitánom Blues po tom, čo ho klub draftoval v prvom kole. Za sebou má osem sezón vo farbách St. Louis vrátane ročníka 2018/2019, v ktorom prispel k historickému triumfu Blues v Stanleyho pohári. V uplynulej sezóne 2025/2026 odohral 64 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 64 bodov (25+39).
V uplynulých troch sezónach bol kapitánom tímu útočník Brayden Schenn, no toho vedenie klubu v závere prestupového obdobia vymenilo do NY Islanders.
Sezóna 2026/2027 sa pre Blues začne 2. októbra na ľade Dallasu.
Thomas sa zároveň stane siedmym hráčom, ktorý sa stal kapitánom Blues po tom, čo ho klub draftoval v prvom kole. Za sebou má osem sezón vo farbách St. Louis vrátane ročníka 2018/2019, v ktorom prispel k historickému triumfu Blues v Stanleyho pohári. V uplynulej sezóne 2025/2026 odohral 64 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 64 bodov (25+39).
V uplynulých troch sezónach bol kapitánom tímu útočník Brayden Schenn, no toho vedenie klubu v závere prestupového obdobia vymenilo do NY Islanders.
Sezóna 2026/2027 sa pre Blues začne 2. októbra na ľade Dallasu.