Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 2. september 2026Meniny má Linda
< sekcia Šport

Thomas sa stane 25. kapitánom v histórii St. Louis Blues

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Thomas sa zároveň stane siedmym hráčom, ktorý sa stal kapitánom Blues po tom, čo ho klub draftoval v prvom kole.

Autor TASR
St. Louis 2. septembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Robert Thomas sa stane 25. kapitánom v histórii klubu St. Louis Blues. V nastávajúcej sezóne 2026/2027 budú jeho asistentmi Colton Parayko, Philip Broberg, Jake Neighbours a Dylan Holloway. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Thomas sa zároveň stane siedmym hráčom, ktorý sa stal kapitánom Blues po tom, čo ho klub draftoval v prvom kole. Za sebou má osem sezón vo farbách St. Louis vrátane ročníka 2018/2019, v ktorom prispel k historickému triumfu Blues v Stanleyho pohári. V uplynulej sezóne 2025/2026 odohral 64 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 64 bodov (25+39).

V uplynulých troch sezónach bol kapitánom tímu útočník Brayden Schenn, no toho vedenie klubu v závere prestupového obdobia vymenilo do NY Islanders.

Sezóna 2026/2027 sa pre Blues začne 2. októbra na ľade Dallasu.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc