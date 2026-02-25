< sekcia Šport
Thomas zo St. Louis dočasne opustil tím z osobných dôvodov
Thomas nehral od 11. januára, keď utrpel zranenie v dolnej časti tela.
Autor TASR
St. Louis 25. februára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Robert Thomas z osobných dôvodov dočasne opustil tím NHL St. Louis Blues. Svojmu mužstvu by mal chýbať do piatka. V stredu o tom informoval prezident hokejových operácií a generálny manažér Blues Doug Armstrong.
V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 nastúpil do 42 zápasov, v ktorých nazbieral 33 kanadských bodov za 11 gólov a 22 asistencií. Informáciu priniesla agentúra AP.
